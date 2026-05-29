SGyDU Puebla advertirá a partidos por promoción política

La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGyDU) del Ayuntamiento de Puebla se acercará con los representantes de los partidos políticos para recordarles que no está permitida la pinta de bardas o promoción política en la ciudad, afirmó la gerente del Centro Histórico, Aimeé Guerra Pérez.

Recordó que en este polígono de la ciudad, la Gerencia del Centro Histórico no puede aplicar multas a quienes coloquen promoción política, aunque esté prohibido, pero sí podrán borrar mensajes como lo hacen con los grafitis.

Hay que recordar que la SGyDU es la dependencia encargada de las multas para quienes pinten o autoricen las pintas de bardas con mensajes de promoción política, que van de los 23 mil 460 pesos hasta los 351 mil 900 pesos.

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El 20 de mayo pasado, el Cabildo de Puebla en un punto de acuerdo respaldado por el regidor Carlos Montiel Solana y Leobardo Rodríguez Juárez, aprobó la instrucción a la dependencia municipal de aplicar las multas que ya existían en el Código Reglamentario Municipal en el capítulo 18. Las sanciones oscilan entre las 200 y las 3 mil Unidades de Medida de Actualización.

La medida fue criticada por la secretaría de Bienestar estatal, Laura Artemisa García Chávez, al señalar que se debería revisar si es una facultad del Ayuntamiento realizar este tipo de inspección, aunque se pronunció por respetar la ley y evitar la promoción anticipada de actores políticos.

Editor: César A. García

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