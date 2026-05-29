Impulsan emprendimiento juvenil en San Baltazar Campeche

Con el objetivo de fortalecer el emprendimiento juvenil, reactivar la economía local y generar fuentes de empleo, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, a través del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, a cargo de Carolina Cabrera Victoria, llevó a cabo “Jóvenes Imparables en Juntas Auxiliares”, edición San Baltazar Campeche.

Esta iniciativa busca impulsar la participación de las juventudes en el ámbito empresarial, brindándoles herramientas, capacitación y espacios para fortalecer proyectos innovadores con potencial de crecimiento y consolidación.

Previo a la presentación final, las y los participantes recibieron capacitaciones y acompañamiento de un especialista en negocios y emprendimiento, como parte de la preparación impulsada por el Instituto de la Juventud para fortalecer sus propuestas y habilidades de exposición ante un jurado especializado en innovación y desarrollo empresarial.

Durante esta jornada participaron 15 proyectos, los cuales demostraron creatividad, viabilidad y visión emprendedora a través de productos, servicios y modelos de negocio con potencial de contribuir al desarrollo económico de la capital poblana.

Asimismo, se reconoció el esfuerzo y compromiso de todas y todos. Los tres primeros lugares recibieron capital semilla para impulsar el crecimiento y la consolidación de sus proyectos.

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