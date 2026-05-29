Afores de poblanos suman inversiones por 18 mil mdp: CONSAR

En Puebla hay 4.7 millones de cuentas de afores, cuyos recursos, estimados en 18 mil millones de pesos, están en proyectos relacionados con autopistas, viviendas e infraestructura, lo que impulsa el desarrollo regional y la generación de empleos, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (CONSAR), Julio César Cervantes.

Durante la inauguración de la Feria de Afores 2026 en el zócalo de Puebla, subrayó que hay millones de trabajadores y trabajadoras que construyen su patrimonio financiero, quienes merecen servicios cercanos, accesibles y eficientes.

Por su parte, Héctor Santana Suárez recomendó a las y los trabajadores cuidar la cuenta personal de afore, ya que serán mayores los beneficios para el futuro, pues el sistema de ahorros para el retiro es el pilar financiero más importante del país.

El SAR administra cerca de 9 billones de pesos, recursos propiedad de los trabajadores acumulados en su vida laboral destinados a su retiro, por lo que más de la mitad de este dinero es parte de los rendimientos que han dado las inversiones.

A pesar de los conflictos en Medio Oriente, Julio César Cercantes subrayó que las plusvalías superaron los 300 mil millones de pesos, lo que significa que el tiempo y la permanencia en la cuenta laboral hacen la diferencia.

Desigualdad salarial de género, reto

Asimismo, Héctor Santana Suárez, de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, admitió que hay retos estructurales que vencer, como la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

El funcionario federal comentó que el problema se presenta porque las mujeres reciben menos dinero, pero viven más, lo que dificulta el acceso a mejores pensiones.

Por tanto, consideró necesario que desde la iniciativa privada se acorte esta brecha salarial entre géneros.

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Hay disposición para apoyar al ISSSTEP

Santa Suárez ofreció acompañamiento técnico para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP) para buscar una solución al sistema de pensiones que está rebasado.

Consideró que es un sistema maduro y que debe mejorar para garantizar los derechos de los trabajadores, por lo que harán un análisis actuarial serio para fortalecerlo y en proceso de estar “mejor de lo que estaba antes”.

Editor: César A. García

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