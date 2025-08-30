Congreso reconoce a jugadores de pelota tarasca en Acatzingo

Con el objetivo de impulsar el deporte de tradición en Puebla, la diputada María Soledad Amieva Zamora entregó reconocimientos a los jugadores del equipo de pelota tarasca del municipio de Acatzingo, por su destacada labor, trayectoria y resultados.

Acompañada de las diputadas, Norma Estela Pimentel Méndez y Ana Lilia Tepole Armenta, así como del diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta, la legisladora resaltó que la práctica de este deporte otorga identidad comunitaria, a través de unión entre el pasado y el presente.

Expuso que la pelota tarasca es una disciplina ancestral que impulsa el deporte, mantiene vivas las tradiciones y fortalece la organización comunitaria, especialmente entre personas adultas mayores.

En el desarrollo del evento, Andrés Morales Zayas, director del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), reconoció en los jugadores de pelota tarasca a un gran equipo, cuya labor ha sido promover este deporte y despertar el interés de las nuevas generaciones en esta disciplina.