Se capacitan más de 60 bomberos en el combate a incendios

Elementos de Protección Civil, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), participaron en el taller “Estrategias, Tácticas y Técnicas en el Combate de Incendios”, realizado en la Academia de Formación y Profesionalización del Municipio de Puebla, así como en el Complejo Petroquímico Independencia, ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan.

El taller, que tuvo una duración de tres días, fue impartido por instructores de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos A. C. En este evento participaron más de 60 elementos de Protección Civil del Municipio, Heroico Cuerpo de Bomberas y Bomberos del Estado de Puebla, así como personal de municipios como Amozoc de Mota, Santa Clara Ocoyucan, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, y elementos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), además de Bomberos provenientes del estado de Hidalgo.

Uno de los principales objetivos del taller fue identificar los riesgos y peligros que los Bomberos pueden enfrentar al momento de la respuesta a emergencias. Se enfatizó que el entrenamiento es la base y fundamento de su profesión, abordando temas como la respuesta a emergencias por incendios, el sistema de comando de incidentes y las fases de actuación ante incendios, entre otros.

Finalmente, en las instalaciones del Complejo Petroquímico Independencia, en Texmelucan, se realizó una práctica real, donde los Bomberos tuvieron la oportunidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos y trabajar de manera coordinada para llevar a cabo la actividad con éxito.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, refrenda su compromiso de mantener una capital en orden, fortaleciendo la preparación de los elementos de la corporación, a fin de brindar protección a la ciudadanía.