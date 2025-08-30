San Andrés Cholula beneficia a 260 familias con entrega de tinacos

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula ha entregado 260 tinacos a familias en situación de rezago social, beneficiando a más de 1,200 personas. Esta acción forma parte del Programa Presupuesto Participativo 2025, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y reducir carencias sociales.

La regidora Luz María Díaz Zaldívar, en representación de la presidenta municipal Lupita Cuautle, destacó que estas iniciativas demuestran el compromiso del gobierno municipal con quienes más lo necesitan, promoviendo la buena gobernanza y una cultura de corresponsabilidad.

La secretaria del Bienestar, Nohemí Azcatl Cortés, informó que los apoyos se otorgaron bajo criterios de elegibilidad, asegurando que lleguen a quienes más lo requieren. Este esfuerzo ha impactado directamente a 260 núcleos familiares.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar por el bienestar de San Andrés Cholula, impulsando políticas públicas que reduzcan desigualdades y fortalezcan el tejido social en todo el municipio.