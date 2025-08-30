Promueven la activación física en Amalucan con jornada deportiva

La secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, encabezó la jornada “Tejiendo Paz” en la explanada del Infonavit de Amalucan, Puebla, con el compromiso de atender las causas y reconstruir el tejido social. Este evento atrajo a cientos de colonos.

El gobernador Alejandro Armenta destacó que la activación física es clave para motivar a la niñez y juventud a alcanzar sus metas y adoptar hábitos saludables, evitando el consumo de bebidas con endulcorantes.

Leticia Sánchez, quien asistió con su hijo, subrayó que estas iniciativas son esenciales para fomentar el ejercicio. Juan Carlos Carreto, también presente, resaltó que el deporte es vital para los jóvenes, especialmente para aquellos sin recursos económicos.

Gabriela Sánchez, campeona mundial de boxeo, lideró actividades físicas para promover la paz y la integración familiar. En su mensaje, enfatizó que el deporte es una herramienta poderosa para transformar la sociedad y alejar a los jóvenes de las adicciones y la violencia.

En línea con la política nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Sánchez compartió su historia de vida, afirmando que los sueños se pueden cumplir y que todos pueden ser campeones.

Durante “Tejiendo Paz”, las familias participaron en diversas actividades recreativas, incluyendo exhibiciones de Tae Kwon Do, lucha libre y boxeo. También se instalaron módulos de atención de diversas dependencias estatales para ofrecer servicios y oportunidades a la comunidad.