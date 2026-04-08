Ejecutan a hombre en la Ignacio Romero Vargas; FGE investiga

Un hombre que se encontraba deambulando en la vía pública fue ejecutado a disparos en la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas; presuntamente, la agresión habría sido realizada por hombres armados que viajaban en motocicleta.

El crimen ocurrió la noche de este martes, cuando ciudadanos de la zona llamaron a emergencias y reportaron que en la calle Tabasco 3, un hombre había sido atacado a disparos.

Elementos de seguridad ciudadana se trasladaron hasta el lugar del crimen; sin embargo, al arribar solo confirmaron el deceso del masculino, sin que lograran encontrar a él o los responsables.

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Al entrevistarse con testigos, estos refirieron que el hombre fue atacado por los usuarios de una motocicleta, los mismos que escaparon de forma inmediata. Hasta ahora se presume que el crimen fue parte de un ataque directo.

No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) se encarga de las diligencias de ley para identificar al occiso y conocer más sobre el móvil del homicidio.

Editor: César A. García

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