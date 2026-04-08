Sancionan a dos jueces por faltas administrativas en Puebla

El Consejo de la Judicatura sancionó a dos jueces, a un escribiente adjunto y dos secretarios de acuerdos por la comisión de “faltas administrativas” en el ejercicio de sus funciones como pedir dinero para agilizar trámites en juzgados hasta el trámite de un pasaporte de una menor de edad y vinculación con una presunta red de tráfico de personas.

El Poder Judicial de Puebla a través de un comunicado indicó que las decisiones se tomaron después de un análisis puntual de cada caso.

El primero expuesto fue el de una escribiente del Juzgado Tercero de lo Familiar del distrito judicial de Puebla por pedir y recibir recursos económicos en su cuenta personal para agilizar un trámite, por lo que como medida cautelar fue suspendida de manera temporal.

Por otra parte, se destituyó e inhabilitó sólo por un año al juez municipal de Camocuautla, por irregularidades en la tramitación de un pasaporte de una menor de edad y su presunta vinculación con una red de trata de personas.

Dicho juzgado municipal fue cerrado de manera definitiva el 13 de enero del año en curso.

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#Entérate 👉 El Consejo de la Judicatura informa que, derivado de la conclusión de los procedimientos de investigación realizados en estricto apego a la Ley Orgánica, se determinó la imposición de diversas sanciones a personas servidoras públicas adscritas a la institución por la… pic.twitter.com/gT0e6nmXHl — Poder Judicial Puebla (@PodJudPue) April 8, 2026

La jueza de lo Civil y de lo Penal del distrito judicial de Tecamachalco fue destituida e inhabilitada por un año por incurrir en abuso de funciones, sin especificar la situación.

En tanto, el secretario de acuerdos del distrito judicial de Zacapoaxtla fue suspendido por 90 días por emitir una sentencia cuando no contaba con facultades para ello.

Otro secretario de acuerdos como encargado de despacho del distrito judicial de Huejotzingo fue suspendido por seis meses al realizar una diligencia de perdón judicial de la víctima sin verificar la identidad de la misma.

Hay que recordar que colectivas como Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de violencia habían denunciado en varias ocasiones irregularidades en los juzgados de lo familiar en la capital poblana, quejas que en su momento aseguraron no habían prosperado ante el Consejo de la Judicatura.

Editor: Renato León

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