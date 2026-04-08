José Luis Figueroa destaca desarrollo con Puente de La Panga

La construcción del Puente de la Transformación en el sur de la capital poblana contribuirá al desarrollo económico en diversas comunidades, al mejorar la conectividad y facilitar el traslado de las personas, aseguró el diputado José Luis Figueroa Cortés en un recorrido por la junta auxiliar de San Baltazar Tetela.

El legislador consideró que esta obra reducirá los tiempos de traslado e impulsará la actividad comercial, turística y productiva en la región, beneficiando directamente a familias, comerciantes y productores locales.

Asimismo, señaló que el puente será un detonante para la atracción de inversiones, al crear condiciones más favorables para el crecimiento de negocios y la generación de empleos, lo que contribuye al bienestar social.

Figueroa Cortés reiteró que este tipo de proyectos forman parte de una visión integral de desarrollo, en la que la infraestructura pública se convierte en una herramienta clave para reducir desigualdades y fortalecer la economía regional.

Finalmente, enfatizó que el Puente de la Transformación simboliza el compromiso del gobernador del Estado, Alejandro Armenta, quien apuesta por obras que impacten de manera directa en la calidad de vida de la población.

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