CCE Puebla reconoce detención por ataques en Vía Atlixcáyotl

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla reconoció la actuación de las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Gobierno del Estado tras la detención de una persona presuntamente relacionada con los disparos contra vehículos registrados en la Vía Atlixcáyotl durante los últimos meses.

A través de un comunicado, el organismo empresarial señaló que la coordinación entre las autoridades permitió atender un caso que generó preocupación entre la ciudadanía y el sector productivo, al afectar una de las vialidades con mayor actividad económica y movilidad de la zona metropolitana.

Asimismo, el CCE manifestó su confianza en que las investigaciones continúen con apego al Estado de Derecho, se garantice el debido proceso y se logre el esclarecimiento de los hechos, así como la identificación de las personas responsables.

El organismo destacó que la seguridad pública es un elemento fundamental para el desarrollo económico, la competitividad y la atracción de inversiones, por lo que consideró indispensable mantener acciones permanentes de prevención, inteligencia, investigación y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Finalmente, el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que el fortalecimiento de la seguridad y el respeto al marco legal son factores clave para consolidar la confianza de la ciudadanía y del sector empresarial en Puebla.

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