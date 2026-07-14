Agua de Puebla debe invertir o enfrentará consecuencias: Pepe Chedraui

“O se ponen las pilas o habrá consecuencias”, advirtió el presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, a la empresa Agua de Puebla al pedir que cumplan con las inversiones establecidas en el contrato de la concesión para evitar más inundaciones.

En entrevista, el edil rechazó que sea un tema de “echarse la bolita” sobre quién tiene responsabilidad en el mantenimiento de la red de drenaje del municipio de Puebla.

“Tenemos comunicación con ellos y vamos a seguir trabajando de la mano, pero tienen que hacer las inversiones necesarias para estar al corriente en la posición que tienen. Le han quedado muy mal a Puebla, sin duda, tanto en la dotación de agua potable como en el tema pluvial”, declaró.

Chedraui Budib reiteró que no se vale echar culpas e insistió en que Agua de Puebla no ha cumplido con la dotación de agua potable a la ciudad de Puebla.

El alcalde de la capital poblana insistió en que fue una concesión “mal dada” y otorgada por el Partido Acción Nacional (PAN), por lo que dijo que se deben poner a trabajar de la mano para buscar una solución en conjunto.

Buscan solución a inundaciones en el bulevar 5 de Mayo

Chedraui Budib adelantó que, tras una reunión con el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, buscan una solución y qué tipo de proyecto pueden realizar para evitar las inundaciones en el bulevar 5 de Mayo, así como la inversión que podrían realizar.

Hay que recordar que el edil puso sobre la mesa la posibilidad de intervenir el entubado del río San Francisco que corre por debajo de la avenida, con apoyo del gobierno estatal y federal.

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Investigan a camioneta Audi ligada a balacera

Por otra parte, informó que investigan las placas de una camioneta Audi, involucrada en las detonaciones de arma de fuego en el Centro Histórico, cuyas placas no han podido identificar a través de los videos de vigilancia.

No obstante, aseveró que mantendrán discreción sobre lo que saben acerca del intercambio de disparos ocurrido el lunes pasado.

Editor: César A. García

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