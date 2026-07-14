Puebla capital realiza simulacro ante emergencias por lluvias

Con el compromiso del alcalde Pepe Chedraui de fortalecer la cultura de la prevención y proteger la integridad de las y los poblanos, el Gobierno de la Ciudad, a través del Comité Hidrometeorológico “Tláloc”, realizó un simulacro de atención a una emergencia múltiple en el que participaron los equipos logístico y técnico, con el propósito de reforzar la coordinación interinstitucional y evaluar la capacidad de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos.

El ejercicio se desarrolló bajo la hipótesis de una tormenta atípica registrada el 30 de junio de 2026 en la ciudad de Puebla, con una precipitación acumulada de 80 milímetros en una hora con 50 minutos.

El escenario contempló diversas contingencias, entre ellas la caída de un árbol de gran tamaño sobre una vivienda en la colonia La Hacienda, el desbordamiento del río Alseseca e inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

Durante el simulacro se pusieron a prueba y se perfeccionaron los protocolos de actuación para atender situaciones de riesgo, como el rescate de personas atrapadas por la caída de árboles, la evacuación de familias afectadas por el ingreso de agua a viviendas ubicadas en la margen del cauce del río y la atención a automovilistas varados en vialidades inundadas.

Estas acciones permitieron fortalecer la capacidad de reacción, coordinación y toma de decisiones de las instancias participantes.

El Gobierno de la Ciudad hace un llamado a la ciudadanía a sumarse a la cultura de la prevención, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil durante la temporada de lluvias. La preparación conjunta entre autoridades y sociedad es fundamental para reducir riesgos y salvaguardar la vida, el patrimonio y la seguridad de las familias poblanas.

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