Dotan de pintura e impermeabilizante a 45 escuelas de Zacatlán

Con la firme convicción de que las niñas, niños y adolescentes cuenten con espacios dignos para aprovechar sus clases y aprender más, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, entregó pintura e impermeabilizante a 45 escuelas del municipio a través del programa “De la mano por nuestras escuelas”.

La entrega de pintura e impermeabilizante se realizó en el Estadio Morelos, donde se dieron cita los comités de las diferentes escuelas beneficiadas, entre ellas: 10 preescolares, 14 primarias, 14 secundarias, 6 bachilleratos y una universidad.

Cabe mencionar que el Ayuntamiento lanzó una convocatoria, en la que se incluyeron bases de operación, además de una serie de requisitos que tenían que cumplir las escuelas que desearan participar, entre ellos integrar un comité de padres de familia.

De las escuelas que se registraron, 45 resultaron beneficiadas con este programa, cuya inversión fue de recursos municipales y asciende a casi un millón 400 mil pesos.

A nombre de los comités que recibieron la pintura y el impermeabilizante, Niños Maurern Zaldivar Hernández, representante del Comité de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón de Jicolapa, expresó su agradecimiento a la presidenta municipal, Bety Sánchez.

Destacó la sensibilidad de la alcaldesa para apoyar la educación de la niñez, pues aunque no es una responsabilidad del municipio, ella impulsó este programa para que las y los niños tengan un espacio digno y seguro para estudiar.

Por su parte, Bety Sánchez explicó a los padres de familia y docentes que para ella la niñez es una prioridad, e indicó que la educación es la mejor herencia que les pueden dejar; por eso es que está apoyando a las escuelas para que haya una educación de calidad.

“Quiero que nuestra niñez viva feliz, con más oportunidades, con espacios seguros, para que puedan aprovechar mejor sus clases”, dijo.

En tanto, el secretario del Ayuntamiento, Miguel Cruz Escamilla, mencionó que invertir en la educación es invertir en el desarrollo del municipio.

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