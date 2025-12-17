Lupita Cuautle entrega canastas navideñas a familias de San Andrés Cholula

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Guadalupe Cuautle, entregó canastas navideñas a adultos mayores y personas vulnerables en las instalaciones del DIF municipal, con el objetivo de apoyar a las familias sanandreseñas durante la temporada decembrina.

En su mensaje, destacó que es motivo de satisfacción respaldar a los más necesitados, especialmente en estas fechas, ya que refleja la unión entre las familias del municipio.

La canasta navideña fue entregada a más de 3 mil familias en todo San Andrés Cholula; en esta ocasión, se beneficiaron 500 personas de la cabecera municipal, con el fin de que ninguna familia se quede sin celebrar la Navidad.

Señaló que esta entrega es uno de los compromisos cumplidos durante su administración, sumándose a otras acciones realizadas a lo largo de este 2025.

“Me llena de orgullo saber que a lo largo de este 2025, las familias de San Andrés se han visto beneficiadas con estas entregas, lo que refleja nuestro compromiso con la gente del municipio”.

Cuautle manifestó su esperanza de que, en 2026, más personas se incorporen a los padrones de beneficiarios, para que los programas municipales sigan contribuyendo a reducir la vulnerabilidad en San Andrés Cholula.

Editor: César A. García

