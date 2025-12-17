Ataque de perros deja a una mujer con lesiones en Cuautlancingo

Una mujer resultó con lesiones de consideración tras ser atacada por varios perros callejeros en el municipio de Cuautlancingo, situación que generó la movilización de paramédicos para brindarle atención médica.

El hecho se registró en el Andador Industrial, entre las calles Morelos y Vicente Guerrero, donde vecinos señalaron que el ataque ocurrió en plena vía pública. La víctima fue rodeada y agredida por al menos 10 perros, lo que le ocasionó diversas heridas, además de daños en su vestimenta, pues los animales rompieron su chamarra.

De acuerdo con los habitantes de la zona, los perros representan un peligro constante, ya que al intentar auxiliar a la mujer y retirar a los animales, estos se tornaron aún más agresivos. Tras varios minutos, los perros finalmente se alejaron, permitiendo que la víctima fuera auxiliada.

Después del ataque, testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia debido a la gravedad de las lesiones. Una ambulancia arribó al sitio para trasladar a la mujer a un hospital, mientras autoridades y cuerpos de auxilio tomaron conocimiento de lo ocurrido y evalúan la situación en la zona.

Te recomendamos: