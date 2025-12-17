Se reúnen más de 6 mil familias en Macroposada Atlixquense

En un ambiente de alegría, esperanza y convivencia familiar, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, acompañada de empresarios y más de 6 mil ciudadanos, estuvo en la Macroposada Atlixquense.

Esta celebración reunió a más de 6 mil familias para compartir y revivir las tradiciones que dan identidad al municipio.

La Macroposada Atlixquense inició en el Exconvento de San Francisco y avanzó entre cantos, sonrisas y entusiasmo hasta la Parroquia de la Natividad, donde niñas, niños, jóvenes y adultos se dieron cita para disfrutar de este gran evento.

La Macroposada Atlixquense tuvo como esencia principal el encuentro entre familias, vecinos y amigos, recordando que la Navidad es tiempo de unión, solidaridad y comunidad.

La Macroposada Atlixquense se convirtió en un espacio para abrazar las tradiciones, fortalecer los lazos entre las y los atlixquenses.

