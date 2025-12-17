Tonantzin Fernández inicia posadas en Manantiales y Momoxpan

Como parte de las festividades decembrinas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, en coordinación con el Sistema Municipal DIF, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, dio inicio a las tradicionales posadas que se llevarán a cabo en todas las juntas auxiliares del municipio.

La junta auxiliar de Rafael Ávila Camacho (Manantiales) fue la primera en recibir a la administración municipal 2024–2027, donde decenas de familias se dieron cita en la Unidad Deportiva para disfrutar de un show de payasos y diversas actividades recreativas.

Al respecto, el presidente auxiliar de Rafael Ávila Camacho, José Luis Bolaños, agradeció a la presidenta municipal y a la titular del DIF por llevar momentos de alegría y entretenimiento a las niñas y niños de su comunidad, reiterando su disposición de seguir trabajando de manera conjunta en beneficio de la población.

Posteriormente, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, su presidente, Antonio Zúñiga, destacó la coordinación permanente con el Gobierno Municipal, no sólo en materia de servicios y obra pública, sino también para fomentar la convivencia familiar y comunitaria, por lo que reconoció el compromiso de la presidenta municipal por impulsar este tipo de actividades.

Durante ambas posadas, Tonantzin Fernández saludó a las y los asistentes y reiteró que estas celebraciones llegarán a todas las juntas auxiliares, con el objetivo de brindar a las niñas y niños momentos de ilusión, felicidad y unión familiar durante la temporada navideña.

La presidenta municipal subrayó que su administración mantiene el compromiso de fortalecer el tejido social mediante actividades que promuevan la sana convivencia en espacios seguros, en estrecha colaboración con el DIF Municipal, como parte de las acciones encaminadas al bienestar de las familias cholultecas.

Finalmente, las y los asistentes disfrutaron de aguinaldos, ponche y piñatas, en un ambiente de alegría y convivencia, reafirmando la responsabilidad del Gobierno Municipal de seguir impulsando acciones que fomenten la unión y el bienestar social.

