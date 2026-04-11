Arranca en Zacatlán el Rally ADV con recorrido de 500 kilómetros

La mañana de este sábado 11 de abril inició el Rally de motos ADV, un recorrido que durante el fin de semana atravesará diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla.

Las autoridades municipales de Zacatlán dieron el banderazo de salida a los motociclistas que participan en este desafío, el cual contempla una extensión total de 500 kilómetros sobre caminos de la región.

El itinerario del rally incluye la visita a varios municipios de la sierra, entre los que se encuentran Zacatlán, Chignahuapan y Tetela de Ocampo.

Como parte de la dinámica del evento, en cada localidad se han establecido puntos específicos para la toma de fotografías y videos, material que los participantes deben registrar como evidencia de su paso por dichos espacios para cumplir con los requisitos del recorrido.

La organización del evento señaló que la actividad tiene como propósito fomentar el turismo en la zona, así como promover la práctica deportiva, la sana convivencia y el sentido de pertenencia entre los asistentes.

El Rally ADV concluirá durante la tarde de este domingo 12 de abril, con el retorno de los participantes al municipio de Zacatlán.

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