Zacatlán realiza desfile del Día Internacional de Personas con Discapacidad

Para conmemorar el Día Internacional de Personas con Discapacidad, en Zacatlán se realizó una ceremonia cívica y posteriormente un desfile regional, para visibilizar los problemas a los que se enfrenta este sector de la población, además de fomentar la inclusión.

Estas actividades fueron organizadas por la USAER 75, en las que participaron 34 instituciones educativas y el Ayuntamiento de Zacatlán, presidido por la presidenta municipal, Bety Sánchez.

En su discurso, Bety Sánchez manifestó que ha enfocado su trabajo en la inclusión e igualdad, apoyando a los grupos más vulnerables, generando condiciones para una mejor calidad de vida.

Recordó que desde el DIF Municipal ha impulsado acciones como donaciones de sillas de ruedas, entrega de aparatos ortopédicos, entre otras cosas. También señaló que a través del CRI se apoya a las personas con discapacidad con terapias a bajo costo.

Posteriormente, inició el desfile regional en el que participaron escuelas de Ahuacatlán, Tetela de Ocampo, Chignahuapan, con la intención de visibilizar los problemas a los que se enfrentan estos grupos.

Aquí padres de familia, niñas, niños, adolescentes, así como la presidenta municipal, marcharon por las calles de Zacatlán expresando valores como respeto, tolerancia, inclusión, igualdad, amor.

Te recomendamos: