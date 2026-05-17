Localizan 60 bolsas con restos humanos en fosa de Jalisco

Integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de El Salto, Jalisco, donde localizaron 60 bolsas con restos humanos y 21 osamentas.

Una representante del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó que localizaron el predio tras recibir una denuncia anónima el pasado 25 de abril en una zona cercana a un barranco del municipio.

La activista explicó que desde el inicio de las labores de búsqueda encontraron restos humanos de manera constante, incluidos cuerpos completos, restos calcinados y múltiples bolsas con fragmentos óseos enterrados.

Advirtió que el terreno funcionó como sitio de inhumación clandestina desde 2010 y señaló que podrían existir muchas más víctimas enterradas en áreas cercanas al barranco y debajo de viviendas construidas recientemente.

Te puede interesar: Nadie le quitará la “Transformación” a México, afirma Sheinbaum

El predio se ubica en una colonia popular de El Salto, a aproximadamente cinco kilómetros del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, una de las ciudades sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 en México.

Otro integrante del colectivo de búsqueda aseguró que durante casi 20 días de trabajos localizaron bolsas con restos humanos que aún conservan tejidos y fluidos corporales en distintas áreas del terreno intervenido.

El activista afirmó que algunos indicios apuntan a que la fosa permanecía activa recientemente, debido a que encontraron varias bolsas envueltas con restos humanos aún sin descomposición completa.

Los colectivos advirtieron que podrían existir más cuerpos ocultos, incluso debajo de viviendas construidas alrededor del predio, donde continúan las labores de búsqueda y recuperación de restos humanos.

Te recomendamos: