Universitarios destacan impacto positivo del Mundialito 2026

El Mundialito Universitario es un espacio que impulsa el desarrollo deportivo y permite combinar la formación académica con la práctica deportiva, además del orgullo de portar el escudo de la institución, afirmaron las alumnas Lizbeth Hernández Romero y Michelle Romero López, de la Universidad del Deporte (UDEP), que participan en estos torneos.

El Mundialito Universitario 2026 se lleva a cabo como una estrategia para fortalecer el deporte y la reconstrucción del tejido social, iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e impulsada por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En esta edición, las y los participantes compiten en un torneo amistoso, del 12 de mayo al 7 de junio, con el objetivo de promover la práctica deportiva en el marco del inicio de la Copa del Mundo. Cada institución representa a una selección, en un ambiente de sana competencia e integración juvenil.

La jugadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Yellzin Torres Cruz, reconoció que el apoyo al deporte femenil es fundamental y destacó la importancia de la participación de las universidades para fomentar la competencia sana, además de señalar que este tipo de torneos contribuyen a la convivencia y a la distracción positiva de las y los estudiantes.

El director técnico de la Universidad del Valle de México (UVM), Alejandro Martínez, reconoció la iniciativa del Gobierno del Estado y destacó que este tipo de eventos son necesarios para la juventud, al señalar que contribuyen al impulso y atención del desarrollo de las y los jóvenes mediante actividades deportivas.

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