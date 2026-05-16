Conductor arrolla a peatones y deja ocho heridos al norte de Italia

Un total de ocho personas resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a varios peatones en el centro de Módena, al norte de Italia, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el automóvil circulaba a gran velocidad por calles del centro de la ciudad cuando embistió a varias personas en la zona de Largo Porta Bologna.

Tras el atropellamiento, el conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra el escaparate de una tienda, lo que provocó escenas de pánico entre peatones y comerciantes.

Al descender del automóvil, el hombre intentó apuñalar a una persona que trató de detenerlo, aunque varios ciudadanos lograron someterlo antes de la llegada de policías.

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El Departamento de Sanidad local informó que entre los lesionados se encuentran cinco mujeres y tres hombres, mientras cuatro permanecen hospitalizados en estado grave.

Entre los casos más delicados se encuentra el de una mujer de 55 años, quien sufrió lesiones severas en las piernas y podría enfrentar la amputación de ambas extremidades.

Por su parte, medios italianos identificaron al detenido como Salim El Koudri, ciudadano italiano de 31 años, hijo de una familia marroquí, residente en la provincia de Módena.

El alcalde Massimo Mezzetti señaló que investigan si el responsable actuó deliberadamente o bajo los efectos de drogas; advirtió que el caso podría tratarse de un atentado.

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