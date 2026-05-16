Hallan sin vida a cuatro jóvenes dentro de mina en Coronango

Los cuerpos de cuatro jóvenes fueron localizados sin vida al interior de la mina conocida como “El Montero”, ubicada en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, en el municipio de Coronango, tras la caída del vehículo en el que viajaban a una profundidad superior a los 20 metros.

De acuerdo con información oficial emitida por la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Coronango, minutos antes de las 11:00 horas de este sábado se recibió una llamada de emergencia que alertaba sobre la presunta volcadura de un camión en dicha zona.

Por ello, policías municipales acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de un automóvil Volkswagen Jetta color azul, con placas del estado de Tlaxcala, el cual presentaba daños severos tras el accidente.

Durante la inspección visual, los oficiales localizaron al interior del vehículo a cuatro hombres inconscientes, por lo que solicitaron el apoyo de técnicos en urgencias médicas de la Coordinación de Ambulancias Municipales.

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No obstante, tras la valoración correspondiente, los paramédicos confirmaron que las cuatro víctimas ya no contaban con signos vitales.

Las versiones preliminares señalan que los jóvenes habían sido vistos por última vez durante las festividades de San Isidro Labrador realizadas el viernes en la misma comunidad, por lo que familiares y conocidos ya buscaban información sobre su paradero.

Tras el hallazgo, elementos de seguridad acordonaron la zona para preservar la escena y posteriormente dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad encargada de realizar las diligencias correspondientes.

En el sitio también participaron cuerpos de rescate de Cuautlancingo y Bomberos del Estado, quienes llevaron a cabo las labores para recuperar los cuerpos y asegurar el área debido a las condiciones de riesgo que presenta la mina.

#Seguridad 🚓 Al interior de la mina El Montero en San Francisco Ocotlán, Coronango, fueron hallados sin vida cuatro jóvenes reportados como desaparecidos.



Los occisos fueron vistos por última vez el viernes en las fiestas de San Isidro Labrador.



Este sábado, una llamada… pic.twitter.com/D7LcO6HQ1q — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 16, 2026

Editor: César A. García

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