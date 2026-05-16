Posponen audiencia para dictar condena a Javier N por violencia familiar

La defensa de Javier N. no se presentó a la audiencia en donde se le dictaría condena por el delito de violencia familiar ejercido contra Cecilia Monzón en vida, por lo que se pospuso la audiencia para el 22 de mayo a las 15:00 horas.

A través de redes sociales, la hermana de la activista, Helena Monzón, explicó que nadie de la defensa del expolítico se presentó.

El Tribunal de Enjuiciamiento realizó apercibimientos a los notificadores para averiguar qué fue lo que sucedió, no obstante, debido a esta situación se pospuso la cita por el derecho a la defensa que tiene Javier N.

Tal vez te interese: Trasladan a López Zavala a El Altiplano

Una hora y la defensa de Javier López no llega.



A ver qué se inventan.



Es tremendo que no haya multas, ni se amoneste a los abogados por estas cosas en MX.



Hoy ni me enfado, que es viernes. Tengo tiempo para esperar, qué caiga con FUERZA…#JusticiaParaCeciliaMonzon🌻!! — Helena Monzón (@Helena_Monzon) May 15, 2026

Helena lamentó que este tipo de abogados existan en México y que no haya consecuencias para sus actos.

Asimismo, lamentó que esto es lo que tengan que vivir las víctimas de violencia familiar en el país.

Este día era la última audiencia del juicio de violencia familiar contra Javier N., quien también ha sido condenado por el feminicidio de la activista.

La nueva audiencia se llevará a cabo un día después del cuarto aniversario luctuoso de Cecilia Monzón, al que llega de nueva cuenta si familia sin conseguir justicia.

Te recomendamos: