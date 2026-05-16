Sheinbaum buscará replicar proyectos juveniles inspirados en U2

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca implementar una estrategia de desarrollo social inspirada en los exitosos proyectos juveniles de la agrupación irlandesa U2, con el objetivo principal de impulsar la inclusión y el desarrollo de la juventud en el país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria compartió los detalles del encuentro que sostuvo el jueves con los miembros de la banda en la Ciudad de México.

La reunión se dio en el marco de la Asamblea General de “Street Child World Cup”, un evento previo al Mundial de Fútbol. Sheinbaum explicó que los músicos asistieron como embajadores de este proyecto internacional, el cual promueve los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable a través del deporte.

La mandataria calificó el encuentro como una experiencia muy grata. “Fue muy agradable conocerlos”, expresó. Asimismo, comentó que la banda grabó recientemente un video musical en la capital y que un día antes se habían reunido con autoridades locales.

Jóvenes de diversos países del mundo se unen en México, previo a la Copa Mundial de Futbol para celebrar la Asamblea General de “Street Child World Cup”. Vienen de lugares apartados y les une el amor por el juego de pelota y su deseo de salir adelante. Les recibimos en México… pic.twitter.com/ioRRPbWCJw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

Durante la charla, Sheinbaum mostró gran interés por los programas sociales de la agrupación y conversó con ellos sobre la posibilidad de impulsar iniciativas culturales conjuntas en México.

El plan contempla replicar el modelo que la banda lidera con éxito en Irlanda, enfocado en el desarrollo y apoyo de talentos musicales juveniles emergentes.

“Les pedí que sigamos colaborando juntos. Ellos tienen un proyecto en Irlanda de apoyar jóvenes para la música. Entonces platicamos para ver si un proyecto similar se puede impulsar”, detalló.

Por otro lado, ante las especulaciones generadas por la reunión, la jefa del Ejecutivo aclaró de manera tajante que en ningún momento se acordó ni se confirmó una presentación o concierto de U2 en el Zócalo de la Ciudad de México.

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