Scorpions regresa a México celebrando 60 años de trayectoria

Scorpions regresa a los escenarios para celebrar sus 60 años de carrera en la industria musical. Lo más sorprendente es que la banda volverá a México con su espectáculo.

La icónica banda alemana de hard rock anunció su regreso al país como parte de su gira internacional “60th Anniversary Tour”, con la que celebran seis décadas de trayectoria.

La agrupación llegará en septiembre de 2026 con fechas confirmadas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde presentarán canciones como “Wind of Change”, “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane”, “Send Me an Angel” y “No One Like You”, clásicos de la banda.

De acuerdo con una publicación reciente en su perfil oficial de Instagram, las fechas programadas son:

7 de septiembre en el Auditorio Telmex, Guadalajara

10 de septiembre en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México

13 de septiembre en el Auditorio Banamex, Monterrey

La preventa de boletos para clientes Banamex comenzará el próximo 20 de mayo a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general se realizará a partir del 21 de mayo.

Se espera que el concierto tenga una alta demanda en la compra de boletos, debido a que la banda cuenta con una gran cantidad de seguidores en México.

Editor: Arturo Medina

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