¡Sin descuento a estudiantes! Diputado a favor de alza a los pasajes

El presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad del Congreso de Puebla, Elpidio Díaz Escobar, se pronunció a favor de incrementar la tarifa del transporte público en Puebla y propuso eliminar el descuento especial para estudiantes.

En entrevista, el diputado de Fuerza por México (FXM) argumentó que el sector estudiantil ya recibe diversos apoyos económicos por parte de los gobiernos federal y estatal, lo que les permitiría cubrir el costo total del pasaje sin afectar su economía.

En ese sentido, calificó como “factible” un aumento de entre 1 y 1.50 pesos a la tarifa actual, con el objetivo de que el costo se fije en un estándar de 10 pesos.

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Según el legislador, este ajuste es necesario para mejorar las condiciones de las unidades y garantizar un trato digno para los conductores y concesionarios.

Enfatizó que el descuento a estudiantes afecta directamente los ingresos de los transportistas, ya que no reciben subsidios por parte del Gobierno del Estado.

#Puebla 🗣️ El presidente de la Comisión de Transporte del Congreso de Puebla, Elpidio Díaz, propuso retirar el descuento especial para estudiantes en la tarifa del transporte público.



Consideró que los jóvenes ya reciben apoyos suficientes del gobierno, mientras que el subsidio… pic.twitter.com/bCiuyrynLI — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) May 15, 2026

Asimismo, sugirió que los alumnos que busquen opciones más económicas pueden recurrir al sistema RUTA y sus unidades alimentadoras, que mantienen costos más accesibles.

A la par, aclaró que el beneficio del descuento debe mantenerse para adultos mayores y personas con discapacidad.

“Yo creo que con 1 peso o 1.50 que les aumentaran creo que si estaría factible a eso (…) con tanto apoyo que tienen ya del gobierno federal yo creo que sí sería viable que los estudiantes se le retirara (el descuento)”, declaró.

Esta propuesta surge en el marco del análisis que realiza la Secretaría de Movilidad y Transporte, encabezada por Silvia Tanús Osorio, quien confirmó que a finales de este año se llevará a cabo un estudio técnico para evaluar un posible aumento a la tarifa.

Editor: Renato León

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