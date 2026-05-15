Carlo Ancelotti renueva su contrato con Brasil hasta 2030

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hizo oficial la extensión de contrato con Carlo Ancelotti, el actual técnico del “Canarinha” permanecerá al frente de la selección brasileña por cuatro años más, en la búsqueda del sexto título mundial.

“Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, entendí lo que el fútbol significa para este país”, expresó.

“Durante un año, hemos estado trabajando para llevar a la selección brasileña de vuelta a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo. Estamos muy felices de anunciar que seguiremos juntos por otros cuatro años. Iremos juntos hasta el Mundial de 2030”, fueron las palabras del entrenador.

Brasil 🤝 Carlo Ancelotti até 2030!



O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também.



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El ex entrenador de equipos como el Real Madrid, Bayern Múnich y el AC Milan ha vivido un periodo complicado al frente de la selección brasileña, debido a las múltiples bajas de sus jugadores a causa de las lesiones, lo que al parecer genera cierta desconfianza entre algunos de los aficionados brasileños.

Tras la salida de Tite después del Mundial de 2022, Brasil buscaba un líder que pudiera gestionar la presión de una afición que exige títulos. La permanencia del entrenador tiene un trasfondo estratégico: la formación de la nueva base técnica del fútbol brasileño.

La CBF confía en que la experiencia del italiano sea la guía para que las jóvenes promesas den el salto definitivo a líderes mundiales.

Con la Copa del Mundo 2026 a la vuelta de la esquina, el estratega no solo lucha contra el reloj y las lesiones, sino contra la sombra de una historia que no perdona el segundo lugar.

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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