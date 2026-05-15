Afición del Real Madrid explota contra Mbappé, Vinicius y Florentino Pérez

La afición en el Estadio Santiago Bernabéu explotó contra los futbolistas Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y el dirigente Florentino Pérez durante el partido entre Real Madrid y Real Oviedo, disputado el jueves 14 de mayo de 2026.

El presidente del Real Madrid enfrentó desde el palco de directivos a los aficionados, los cuales encaró tras la reciente rueda de prensa que dio, en donde habló sobre el bajo rendimiento del equipo merengue. Las imágenes en el estadio tenían el texto de “Florentino, vete ya”.

En esta campaña, el cuadro blanco no ganó títulos, y la convocatoria a elecciones realizada por Florentino Pérez generó descontento entre el maridismo. Este malestar se reflejó ante el Real Oviedo, donde la afición pitó y abucheó a Vinicius Jr., Kylian Mbappé y al presidente del Real Madrid.

También destaca la asistencia, que es una de las más bajas en esta temporada para el conjunto del Real Madrid. Vini Jr. fue uno de los jugadores más criticados ante la falta de trofeos del conjunto merengue en las últimas dos campañas. A su vez, Aurélien Tchouaméni y el entrenador Álvaro Arbeloa también notaron las molestias de los aficionados.

🚨BREAKING: Florentino Pérez seen arguing with fans at Real Madrid’s match vs. Real Oviedo



Banners were also removed that said “Perez is to blame” pic.twitter.com/CzmXMe0KoN — Polymarket Sports (@PolymarketSport) May 14, 2026

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Mbappé también fue uno de los abucheados en el Santiago Bernabéu, teniendo una actuación desapercibida durante el partido. Por su parte, la seguridad quitó los mensajes que iban dirigidos hacia los socios, hechos que comenzaron a circular en redes sociales. Los elementos del estadio tardaron 5 segundos en quitar las pancartas que iban dirigidas hacia los directivos.

En la conferencia de prensa del martes 12 de mayo, el presidente del Real Madrid aseguró que no dimitirá de su cargo, acompañado del anuncio del proceso electoral para la junta directiva. Asimismo, mencionó al FC Barcelona y al Atlético de Madrid, asegurando que, a pesar de haber ganado títulos, también les han robado en ciertas temporadas.

Bajo el mandato de Florentino Pérez, el Real Madrid ha logrado combinar 66 títulos (37 en fútbol y 29 en baloncesto), destacando las 7 Champions League en fútbol y tres en baloncesto.

Editor: Diego González