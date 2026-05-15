“Sigan sus sueños y hagan planes de vida”, investigadora BUAP motiva a nuevas generaciones

Mireya Tovar Vidal, investigadora de la Facultad de Ciencias de la Computación de la BUAP y miembro de la primera generación de egresados de esa unidad académica, lidera el Laboratorio de Ingeniería Ontológica, un espacio creado en 2016 con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) —hoy Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti)— que se dedica a la creación manual y automática de ontologías de dominio mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural.

El laboratorio permite a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado desarrollar sus proyectos de investigación con equipos de cómputo que funcionan como servidores.

“Es importante tener este tipo de laboratorios porque los alumnos tienen un espacio donde pueden trabajar cómodamente, llegan, se instalan, investigan y tienen todas las herramientas y equipos a disposición para que ellos puedan llevar a bien sus proyectos“, señaló la doctora.

Originaria de Tehuacán, Tovar Vidal se matriculó en 1995 en la entonces recién creada Facultad de Ciencias de la Computación, impulsada por su pasión por la física y las matemáticas, así como por la cercanía de la capital poblana con su municipio y el apoyo de sus padres. Su ingreso como docente ocurrió el 10 de enero de 2003, tras concluir la maestría, y en 2015 obtuvo el Doctorado en Ciencias de la Computación por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

“Creo que depende mucho de los intereses; siempre definí mis objetivos a corto, mediano y largo plazo, y dentro de estos estaban estudiar el doctorado, llegar al Sistema Nacional de Investigadores y avanzar. Y las cosas se dieron, yo no pensé en llegar directamente al nivel 1, sino que iba a pasar como todo el mundo, desde ser candidato y después ir subiendo poco a poco”, mencionó.

La investigadora es profesora de tiempo completo desde 2003 y sus líneas de investigación incluyen procesamiento de lenguaje natural, aprendizaje automático y profundo, extracción de información, web semántica y ontologías. Ha sido organizadora de la Conferencia Internacional sobre Ontologías y Grafos de Conocimiento (ICOKG) de 2022 a 2026, y colaboradora del Congreso Internacional de Ciencia de Datos (CICD) y de la Conferencia Latinoamericana de Tecnologías de Aprendizaje (LACLO).

Actualmente es presidenta principal de la 5ª edición de la ICOKG 2026, que se llevará a cabo en septiembre en la Facultad de Ciencias de la Computación. También es líder del Grupo Académico de Ciencias y Datos 413 y coordinadora del área de conocimiento Tierra de la Computación.

Sobre su trayectoria, Tovar Vidal afirmó: “Soy orgullosamente universitaria, orgullosamente BUAP, realmente me gusta mucho la facultad y es por eso que agradezco ser docente. Apoyo a mis alumnos siempre y trato de enseñar lo mejor que puedo. Como persona y como docente, siempre busco que mis estudiantes aprendan, que se lleven aprendizajes que les beneficien como profesionistas. Siempre doy un máximo esfuerzo como docente y como investigadora, no por el pago, sino porque es lo que a mí me gusta hacer”. Y concluyó con un mensaje para las nuevas generaciones: “Sigan sus sueños, hagan planes de vida y tendrán satisfacción por sus logros“.

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