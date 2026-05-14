Académica IBERO Puebla habla de los retos pendientes de docentes

En el marco del Día del Maestro y la Maestra, la Mtra. Niza Gutiérrez Ruiz, coordinadora de la Licenciatura en Educación de la IBERO Puebla, llamó a reflexionar sobre las condiciones laborales, emocionales y profesionales que enfrenta actualmente el personal docente, así como sobre la necesidad de fortalecer su reconocimiento social.

La académica señala que la labor educativa implica una profunda vocación de acompañamiento y formación de personas en distintos niveles y contextos educativos, pues no solo se trata de la atención a la formación de personas desde los primeros años hasta la educación superior; también entra el acompañamiento que se puede brindar en distintos casos.

Asimismo, destaca que las y los docentes enfrentan actualmente nuevos desafíos relacionados con el uso de tecnologías emergentes, la inclusión educativa y la atención a estudiantes con diferentes necesidades y contextos, dentro y fuera del aula, donde las responsabilidades del profesorado van más allá de las actividades realizadas en clase, como la planeación, el seguimiento y el acompañamiento educativo.

En ese sentido, considera necesario abrir espacios de reflexión sobre las implicaciones laborales y emocionales que enfrenta el magisterio, particularmente ante las cargas de trabajo y los niveles de estrés asociados con la profesión. Enfatiza la importancia de revalorizar al docente ante el escenario actual, donde hay una carga laboral fuerte que escala a implicaciones emocionales y de estrés laboral.

La coordinadora de Educación de la IBERO Puebla también destaca la relevancia de discutir las condiciones salariales y laborales del sector docente, debido al papel fundamental que desempeña en la formación de profesionistas y en el desarrollo de las personas, siendo una actividad esencial para el presente y el futuro de las sociedades.

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