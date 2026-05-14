Laura Artemisa entrega 300 tinacos a familias de Clavijero

“Bienestar es garantizar derechos y atender las necesidades más importantes de las familias. Contar con agua en casa representa tranquilidad, salud y mejores condiciones de vida”, señaló Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar, durante la entrega de 300 tinacos a familias de la colonia Clavijero, en la capital poblana.

Con esto, de acuerdo con lo detallado por Laura Artemisa García, se busca mejorar las condiciones de vida de los y las beneficiarias, porque tener acceso al vital líquido, así como la posibilidad de almacenarlo, mejora sustancialmente las actividades del hogar, se asegura un consumo más organizado y se reducen gastos.

Laura Artemisa García destacó que este tipo de apoyos, impulsados por el gobernador Alejandro Armenta, están orientados a la atención de zonas prioritarias, donde el abasto del vital líquido es una demanda. “Cuando el agua llega a cada hogar, llega también la esperanza de un futuro más digno para nuestras niñas y niños”, dijo.

Resaltó que ella mantiene un trabajo cercano a la gente, porque únicamente cuando se camina al lado de las comunidades es posible atender de primera mano sus necesidades y construir soluciones que impacten directamente en su bienestar.

“Caminar con los y las poblanas nos permite identificar necesidades, para acercar los beneficios de los programas sociales a los hogares donde realmente se requieren; por eso escuchamos siempre la voz de la gente”, agregó.

En este sentido, afirmó que gracias al programa de Obra Comunitaria —modelo único a nivel nacional—, es posible atender demandas relacionadas con el recurso hídrico; también impulsa la mejora de instituciones educativas, rehabilitación de parques, espacios deportivos, así como el fortalecimiento de áreas culturales, con participación de la población.

Estas tareas se realizan bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, quienes encabezan un gobierno humanista que pone al centro de las decisiones a la gente y fortalece el bienestar de las familias poblanas.

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