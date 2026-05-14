Reconocen agencias de ONU al CEPOSAMI por cuidar salud mental infantil

Con el objetivo de promover e incrementar esfuerzos en el cuidado de la salud psicológica de las familias, el Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI) recibió la visita de representantes de las 23 agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes tuvieron como anfitriona a la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano.

En conjunto, realizaron un recorrido para conocer el modelo especializado que impulsa Puebla en favor de las niñas, niños y adolescentes. Durante el encuentro, la directora del centro, Umi Choda, presentó los alcances, servicios y características del proyecto, considerado único en México y América Latina por su enfoque integral para la niñez y la adolescencia.

En esta visita estuvo presente la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en México, Allegra Baiocchi y representantes de organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), representado por Silvia Morimoto.

Durante el trayecto, se reconoció el interés del Gobierno de Puebla por fortalecer la atención a la salud mental y se expresó la disposición de las agencias internacionales para colaborar en la difusión de este modelo en otros países.

Este esfuerzo refleja la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier de protección a las y los niños y adolescentes poblanos y converge con el enfoque humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Al término del recorrido, Ceci Arellano también supervisó los avances de construcción de la ampliación del CEPOSAMI, obra que permitirá duplicar la capacidad de atención y fortalecer los servicios que reciben las familias poblanas en este espacio.

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