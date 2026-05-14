Habrá Feria del Empleo el 18 de mayo en San Pedro Cholula

Con el objetivo de acercar oportunidades laborales y contribuir a la reactivación económica de San Pedro Cholula, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, presentó la Feria del Empleo, la cual se llevará a cabo el próximo 18 de mayo en la Plaza de la Concordia, en un horario de 09:00 a 14:00 horas.

Al respecto, Raquel Medel Valencia, subsecretaria de Empleo e Inspección de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado, exhortó a las y los cholultecas a acercarse para conocer la oferta laboral de más de 15 empresas que participarán en la Feria del Empleo, con oportunidades dirigidas a jóvenes y mujeres víctimas de violencia.

Por su parte, Carlos Popoca Bermúdez, director del Servicio Nacional de Empleo Puebla, detalló que durante la Feria del Empleo se ofertarán 800 vacantes, además de una bolsa de trabajo con más de 4 mil espacios laborales, con salarios que van de los 9 mil 600 hasta los 50 mil pesos mensuales, por lo que invitó a las y los asistentes a conocer la amplia variedad de oportunidades disponibles.

En su intervención, Tonantzin Fernández destacó que este tipo de acciones son resultado del trabajo coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno y aseguró que la diversidad de empleos ofertados contribuirá al fortalecimiento de la economía de las familias cholultecas.

Finalmente, informó que, además de las vacantes laborales, se impartirán talleres para personas buscadoras de empleo, con el objetivo de brindar herramientas para la elaboración de currículums y mejorar el desempeño durante entrevistas de trabajo.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso con el fortalecimiento del mercado laboral en el municipio, mediante estrategias concretas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los cholultecas a través de empleos e ingresos dignos.

Te recomendamos: