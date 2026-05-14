Zacatlán, primer municipio de jornada contra el cáncer de mama

Zacatlán es el primer municipio donde se lleva a cabo la Jornada DIF Explórate: “Todo el año en Rosa”, un programa de la presidenta del Sistema Estatal DIF Estatal, con la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM), para prevenir este padecimiento.

En el evento estuvo la presidenta municipal, Bety Sánchez; la directora de Inclusión y Rehabilitación Social del SEDIF, Nadia Aguirre; el asesor del Patronato de esta dependencia, Ricardo Jiménez; la delegada del DIF en la Microrregión 02 de Huauchinango, Angélica Ávila; la directora del DIF de Zacatlán, Luisa González Castro; Jaqueline Lastiri Barrios, coordinadora de Prevención y Promoción de la Salud y Viviana Aldana, directora de Medio Ambiente.

En su intervención, la directora de Inclusión y Rehabilitación Social del DIF Estatal, Nadia Aguirre, refirió que en Zacatlán se realizará la primera jornada en todo el estado, y la intención es prevenir el cáncer de mama, para salvar vidas.

Por su parte, la presidenta municipal, Bety Sánchez agradeció a la señora Ceci Arellano por el apoyo para llevar a cabo esta jornada, e indicó que para su gobierno la atención integral a las mujeres es una prioridad.

Gracias a los esfuerzos del gobierno del estado, del gobierno municipal y FUCAM, este día se realizaron 70 mastografías, de las cuales 45 fueron para mujeres de Zacatlán las otras 25 fueron para mujeres de Ahuazotepec y Huauchinango.

Adicional, gracias al convenio con el DIF de Huauchinango, a través del taller Tejiendo Ilusiones, se entregó una peluca oncológica a la señora Aby González.

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