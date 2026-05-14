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Aprueban a Alfonso Aguilar como nuevo secretario del Ayuntamiento

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Nombramiento fue aprobado por mayoría de votos en el Cabildo.

El Cabildo de Puebla, en sesión extraordinaria encabezada por el presidente municipal, Pepe Chedraui, aprobó puntos de acuerdo para garantizar la continuidad institucional y el correcto desarrollo de las actividades del Ayuntamiento.

El Cabildo avaló por mayoría de votos la propuesta para el nombramiento de José Alfonso Aguilar García como nuevo titular de la Secretaría del Ayuntamiento, quien asumirá las funciones correspondientes en la administración municipal.

Además, se aprobó la modificación del calendario de sesiones ordinarias del Ayuntamiento de Puebla, con el objetivo de ajustar la agenda de trabajo en beneficio de las y los poblanos.

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