Cuautlancingo registra baja del 26.4% en delitos durante abril

Derivado de las estrategias de coordinación interinstitucional, de las acciones de proximidad, además del fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y reacción inmediata, el municipio de Cuautlancingo registró una disminución sostenida en la incidencia delictiva durante el primer cuatrimestre del año: abril fue el mes con menor número de delitos al presentar una baja del 26.4% en comparación con el año pasado.

Así lo dio a conocer el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, al referir que estos resultados son también producto del incremento de patrullajes preventivos y de la presencia policial en juntas auxiliares, inspectorías y la cabecera municipal.

En conferencia de prensa, el edil hizo un resumen de las acciones emprendidas en ese lapso al indicar que en enero se registró una reducción del 24.7% en la incidencia delictiva al pasar de 214 a 161 delitos; en febrero, la disminución fue de 18.8% al pasar de 186 a 151 delitos, mientras que en marzo se reportó una baja del 17.2% al pasar de 209 a 173 delitos, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

“En Cuautlancingo estamos trabajando todos los días para recuperar la tranquilidad de las familias. La coordinación con las corporaciones estatales y federales, sumada al fortalecimiento de nuestra policía municipal, está dando resultados tangibles en beneficio de la ciudadanía”, expresó Omar Muñoz.

El presidente municipal destacó también las acciones de capacitación y dignificación policial, después de mejorar las condiciones laborales mediante la firma de convenio con el ISSSTEP, lo que se traducirá en una corporación más profesional y eficiente.

Todas estas acciones, destacó, han hecho acreedor al municipio de dos premios por parte de la federación: el primero, una nueva patrulla equipada con balizamiento y cuatro cursos especiales para la profesionalización del estado de fuerza, con los que serán capacitados 164 elementos policiales; el segundo, la donación de un camión de desazolve con un costo de 13 millones de pesos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que permitirá reforzar las labores preventivas y de atención durante la temporada de lluvias.

En materia de infraestructura de seguridad y atención de emergencias, Omar Muñoz informó que la subcomandancia de San Lorenzo Almecatla registra un avance del 98% en su construcción; la subcomandancia de Sanctorum presenta un avance del 89%; mientras que la estación de bomberos en la cabecera municipal alcanza ya un 90 por ciento de avance.

“El compromiso de esta administración es seguir fortaleciendo la seguridad pública con inversión, capacitación, infraestructura y coordinación institucional para garantizar mejores condiciones de bienestar para todas y todos los habitantes de Cuautlancingo”, finalizó.

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