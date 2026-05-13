Lupita Cuautle inicia pavimentación en calles de Tonantzintla

Después de más de dos décadas de ser una petición constante de vecinas, vecinos y autoridades auxiliares, el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta Lupita Cuautle, dio inicio a la pavimentación de la calle Reforma Norte y vialidades adyacentes en la junta auxiliar de Santa María Tonantzintla.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que esta acción responde a una demanda histórica de la población y resaltó el valor social y cultural de esta vialidad, ya que por esta calle transita una de las procesiones más representativas de Santa María Tonantzintla durante las celebraciones de Semana Santa.

La obra contempla trabajos de pavimentación con adocreto, colocación de carpeta asfáltica, construcción de banquetas y guarniciones, mejoramiento de áreas verdes, instalación de alumbrado público tipo farol, así como obras complementarias para fortalecer la imagen urbana y la funcionalidad de la zona.

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