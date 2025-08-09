Bronco inaugura la 83ª Gran Feria de la Manzana en Zacatlán

Con una gran nostalgia, emotividad y alegría, las y los zacatecos disfrutaron del concierto que ofreció Bronco para ir calentando la 83.ª Gran Feria de la Manzana.

El Recinto Ferial lució lleno de gente, todas y todos esperando la oportunidad de escuchar las canciones que escucharon de niñas y niños, en la adolescencia o con las que curaron las heridas de corazón.

No importó que la agrupación hubiera salido después de medianoche; las y los zacatecos esperaron pacientemente para empezar a corear cada rola, regalando una noche emotiva para iniciar con la feria.

De las canciones que más prendieron a la gente fueron: “Que no quede huella”, “Sergio el bailador”, “Oro”, “Amigo Bronco”, entre otras.

Todas y todos salieron contentos de este primer día de conciertos con Bronco.

