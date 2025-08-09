Despliegan operativo en la 83.ª Gran Feria de la Manzana

Con el objetivo de cuidar de la tranquilidad de las familias zacatecas, así como de los visitantes, se implementó un operativo de seguridad en coordinación con los 3 órdenes de gobierno.

Este día inició el operativo para vigilar que la 83.ª Gran Feria de la Manzana transcurra en paz. Es así que, gracias al apoyo del gobernador Alejandro Armenta, así como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a partir de este viernes se instaló una torre de videovigilancia que permitirá estar en contacto directo con el C5.

También en este dispositivo participan: Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Auxiliar, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Ejército Mexicano.

El gobierno municipal reitera su compromiso con la tranquilidad de la gente.

