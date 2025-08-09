Más de 50 niños participan en cursos de verano en CDC Solidaridad

Como parte de la estrategia del alcalde Pepe Chedraui para poner orden en la ciudad y acercar oportunidades a las familias poblanas, el Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, concluyó con éxito los Cursos de Verano en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Solidaridad, dirigidos a niñas y niños de 7 a 14 años.

Durante tres semanas, 53 menores de colonias como Solidaridad, Villa Frontera, Monte Albán y Real de Guadalupe participaron en actividades educativas y recreativas. Al concluir, se entregaron diplomas de reconocimiento a las y los menores por su participación.

El titular de la dependencia, Carlos Gómez Tepoz, destacó la importancia de fomentar entornos sanos para el desarrollo de la niñez poblana. Reconoció la participación activa y el compromiso de madres y padres de familia e invitó a sumar esfuerzos para lograr cambios positivos.

Las clases, a cargo de maestras y maestros voluntarios, abarcaron temáticas como ecología, experimentos escolares, geografía, inglés y psicología, fomentando el interés por el conocimiento, el cuidado del entorno y la sana convivencia.

En el evento también estuvieron presentes Verónica Socorro Balbuena Rosas, directora de Política Social; Mirna Monroy Nieves, administradora del CDC; así como las y los docentes voluntarios que hicieron posible esta experiencia formativa.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad reafirma su compromiso con la niñez y las familias poblanas, acercando programas que fortalecen el aprendizaje, promueven la integración y desarrollan habilidades para la vida.

