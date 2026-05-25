Puebla capital visibiliza violencia ácida contra mujeres

Como parte de las acciones para prevenir y visibilizar la violencia contra las mujeres, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui, realizó a través de la Secretaría de las Mujeres un encuentro de reflexión y concientización con la activista y sobreviviente de violencia ácida, Carmen Sánchez.

En su mensaje, el edil resaltó el compromiso del Gobierno de la Ciudad con colocar a las mujeres al centro de la agenda, impulsando acciones que les brinden herramientas y espacios de diálogo para consolidar su derecho a vivir con dignidad, libertad y seguridad.

“Hoy, en el Día Naranja, y gracias al trabajo constante de la Secretaría de las Mujeres, nos reunimos para reflexionar sobre la trascendencia de un avance histórico en la lucha por erradicar la violencia ácida y garantizar el acceso a la justicia para todas”, enfatizó.

Asimismo, Zaira González, secretaria de las Mujeres, destacó la importancia de visibilizar las violencias que viven las mujeres y fortalecer las acciones institucionales para prevenirlas y atenderlas con perspectiva de género. Asimismo, reconoció la valentía de Carmen Sánchez por convertir su historia en una lucha colectiva que impulsa cambios legislativos y mayor conciencia social sobre los ataques con ácido y otras formas de violencia extrema.

“Después de la violencia sí es posible recuperar la vida, reconstruirse y volver a empezar, pero ninguna mujer debería hacerlo sola”, expresó.

De igual forma, bajo el liderazgo del presidente municipal Pepe Chedraui, el Gobierno de la Ciudad ha colocado a las mujeres en el centro de la agenda pública mediante acciones de prevención y atención, como asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas, acompañamiento inmediato y estrategias coordinadas con la iniciativa privada para fortalecer su seguridad y bienestar.

Por su parte, Carmen Sánchez compartió su testimonio y destacó la importancia de construir una sociedad más empática, con espacios seguros para las mujeres y las juventudes, donde las víctimas sean escuchadas y acompañadas.

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