Congreso de Puebla alberga Olimpiada Femenil Indígena

El Congreso del Estado fue sede de la Olimpiada Femenil Indígena Juvenil de Matemáticas y Sostenibilidad, en la que participaron más de 300 estudiantes de diversos municipios de la entidad.

Durante su mensaje, la diputada María Soledad Amieva Zamora destacó los avances en la reducción de la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, pues las matemáticas, la investigación, la política y muchos otros espacios que durante años parecían inalcanzables, hoy son posibles. Además, se abren caminos para que más mujeres participen.

“Ustedes están demostrando que el talento no tiene límites cuando existe disciplina, preparación, confianza en una misma; por eso esta olimpiada es tan importante, porque no solo impulsa el conocimiento, también inspira a nuevas generaciones de niñas y jóvenes indígenas a creer en sus capacidades y sentirse orgullosas de sus raíces. Nosotras también nos sentimos orgullosas de ustedes”, indicó.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Miryam Aquino Mena, expuso que el objetivo es impulsar una ciencia cercana, humana, útil y que tenga raíces, que reconozca que el talento vive en todos los rincones de Puebla. Dijo que esta olimpiada es de gran relevancia, porque une conocimiento, identidad, educación y conciencia ambiental.

“Nunca duden de su inteligencia, de su voz y menos de su origen; son raíces y sus raíces no son límite, sus raíces son fuerza, son memoria, son identidad y, por supuesto, también son futuro. Hoy ustedes nos recuerdan algo muy importante: cuando una niña puede resolver un problema, descubre que puede abrirse camino en la vida”, expresó.

Durante la Olimpiada Femenil Indígena Juvenil de Matemáticas y Sostenibilidad estuvieron presentes José Enrique Martínez Peláez, subsecretario de Educación Obligatoria, y Juan Francisco Méndez Díaz, subsecretario de Tecnología, Innovación y Vinculación Sectorial, quienes acompañaron a la titular de la dependencia y la diputada a la premiación de 30 ganadoras, 25 en la categoría de matemáticas y cinco en la de dibujo sobre sostenibilidad.

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