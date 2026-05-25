DIF Puebla Capital y Telmex-Telcel entregan apoyos funcionales

Con el compromiso de seguir construyendo una ciudad más solidaria e incluyente, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, que preside MariElise Budib, consolidó su alianza con la Fundación Telmex-Telcel mediante la entrega de 51 apoyos funcionales y tecnológicos destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

Gracias a esta suma de esfuerzos entre sociedad, iniciativa privada y gobierno, se realizó la donación de 30 sillas de ruedas, 18 bicicletas y 3 tabletas electrónicas, apoyos que permitirán mejorar la movilidad, el acceso a herramientas tecnológicas y la calidad de vida de las y los beneficiarios.

Durante la entrega, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, reconoció el compromiso social de la Fundación Telmex-Telcel y destacó la importancia de trabajar de manera coordinada para generar un impacto positivo en quienes más lo necesitan.

“En nombre de nuestro presidente municipal, Pepe Chedraui, y de nuestra presidenta del Patronato, MariElise Budib, agradecemos profundamente esta colaboración. Fundación Telmex-Telcel se ha convertido en un aliado fundamental para el DIF Puebla Capital y tenemos la certeza de que cada uno de estos apoyos llegará a manos de personas que verdaderamente lo requieren”, expresó.

Con acciones como esta, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de impulsar alianzas estratégicas que permitan fortalecer el bienestar de las familias poblanas.

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