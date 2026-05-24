Pepe Chedraui apuesta por videovigilancia con IA en Puebla capital

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, apuesta por fortalecer el trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mediante un esquema de videovigilancia con el uso de Inteligencia Artificial, a través del Programa Puebla 360.

Está enfocado, entre otros propósitos, a prevenir actos delictivos en la capital poblana, de tal forma que el esquema de desplegará en diferentes puntos de la ciudad, como zonas comerciales, áreas universitarias y paraderos del transporte público, entre otros.

Dicho programa se lleva a cabo de forma coordinada entre los tres órdenes de gobierno, con el liderazgo de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el gobernador mandatario Alejandro Armenta. A través de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina se ha enriquecido el proyecto a favor de las y los poblanos.

El presidente municipal, Pepe Chedraui, afirmó que se trabajará para invitar a comerciantes y ciudadanía en general a sumarse a este esquema de videovigilancia con el uso de Inteligencia Artificial, con el objetivo de ampliar los resultados en materia de prevención del delito. “Lo que queremos es no estar reaccionando a los delitos, sino tener una prevención de los delitos”, abundó.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de impulsar la prevención del delito y promover el uso de herramientas tecnológicas en beneficio de las y los poblanos.

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