Proponen seguro médico y de vida para policías de Puebla

Con la finalidad de dignificar su labor y retribuir a las y los policías que diariamente arriesgan su vida, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para expedir la Ley del Sistema Complementario de Seguridad Social para las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y Municipios de Puebla, mediante la cual se propone que todos los elementos cuenten con seguro médico y de vida.

La propuesta del legislador contempla la obligatoriedad de las instituciones a dar a todo elemento seguro de vida institucional, cobertura por riesgos de trabajo, atención médica, apoyo por invalidez, gastos funerarios, protección para beneficiarios, así como programas de salud mental y emocional.

De acuerdo con la propuesta de Ley, se contempla un diseño presupuestalmente responsable, al permitir que el Estado y los municipios cumplan mediante ISSSTEP, IMSS, ISSSTE, convenios con instituciones públicas u otros mecanismos legalmente válidos, evitando imponer una sola vía de afiliación y respetando la capacidad financiera, operativa y administrativa.

Además, se incorpora un principio de no retroceso salarial, a fin de que la implementación de mecanismos complementarios o la afiliación a instituciones de seguridad social no se traduzca en una disminución de las percepciones netas mensuales de las personas integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

Al presentar su propuesta, el legislador indicó que solo cinco municipios de Puebla dan seguro médico y de vida a los policías; con esta nueva Ley se establecería que todos los policías tengan derecho a un seguro de vida de 2 mil Unidades de Medida y Actualización.

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