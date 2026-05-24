Sheinbaum realizará informe de Rendición de cuentas el 31 de mayo en plazas públicas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció desde Teapa, Tabasco, que el próximo domingo 31 de mayo realizará un informe de Rendición de cuentas en las 32 entidades de la República, convocando a la ciudadanía a reunirse en las principales plazas públicas del país para celebrar los dos años del triunfo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y reafirmar la defensa de la soberanía nacional.

“Quiero hacerles una invitación, el próximo 2 de junio se cumplen dos años ya del triunfo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, ya vamos a cumplir dos años que ganamos la Presidencia de la República. Entonces, platicando con muchos compañeros, compañeras, decidí que voy a hacer un informe el domingo 31 de mayo, pero en vez de que todos vayamos a la ciudad, en cada plaza de las 32 entidades de la República vamos a conectarnos para que se escuche el informe. Se llama Rendición de cuentas”, informó la mandataria.

Sheinbaum explicó que el informe abordará el origen del movimiento que representa, el contento del pueblo, la ausencia de divorcio entre pueblo y gobierno, y la necesidad de seguir fortaleciendo la Transformación y los gobiernos de pueblo.

“Seguir juntos, seguir caminando juntos y defender siempre la soberanía nacional. Porque México no es colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. México a mucha honra y a mucho orgullo y con mucho trabajo es un país libre, independiente y soberano”, expresó.

La presidenta recordó que con la Cuarta Transformación inició la lucha por consolidar los derechos del pueblo a través de los Programas para el Bienestar, ampliados durante su administración con la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles para primaria, el apoyo bimestral para estudiantes de secundaria, la beca Gertrudis Bocanegra para Educación Superior y el programa Salud Casa por Casa.

En Tabasco, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que 708 mil personas reciben un programa o pensión del Bienestar en la entidad, con una inversión de 24 mil 401 millones de pesos sólo en 2026, y que todas las mujeres que recibían la Pensión Mujeres Bienestar en Teapa y cumplieron 65 años ya tuvieron su pase automático a la Pensión para Adultos Mayores.

Sheinbaum refrendó su compromiso con la salud en Tabasco y anunció la construcción de los Hospitales Generales de Teapa y Macuspana, así como el avance del modelo interinstitucional del Servicio Universal de Salud, que este mes iniciará la credencialización de adultos mayores para ser atendidos gratuitamente en el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar.

El gobernador Javier May Rodríguez agradeció la visita de la presidenta, quien también impulsó a productores de cacao, supervisó la construcción del Hospital General de Cárdenas y recorrió la carretera Macuspana-Escárcega.

Te recomendamos: