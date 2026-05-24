FGR cita a Rocha Moya y Maru Campos como testigos

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, y a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, para que comparezcan en calidad de testigos dentro de indagatorias abiertas recientemente tras las acusaciones que enfrentan ambos.

La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado para precisar esta condición, señalando que se trata de “un asunto de procedimiento en las investigaciones” y que la FGR actúa “con fundamento en la ley y no tiene interés político”.

Los citatorios responden a dos líneas distintas, en el caso de Maru Campos, su declaración se relaciona con un operativo realizado en Chihuahua para desarticular un narcolaboratorio, en el que participaron dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sin que se notificara a las autoridades mexicanas correspondientes.

La gobernadora recibió personalmente el documento de la FGR y declaró: “Está dirigido a una servidora, aquí estoy dando la cara, recibiéndolo, una feliz casualidad”.

En el caso de Rocha Moya, el citatorio se deriva de la acusación que el gobierno de Estados Unidos presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 29 de abril, en la que lo señala como colaborador del Cártel de Sinaloa junto con otras nueve personas, entre ellas el senador Enrique Inzunza Cázares y varios exfuncionarios estatales.

Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal el 1 de mayo y calificó los señalamientos como “falsos y dolosos”, confirmó en su cuenta de X que recibió el requerimiento esta mañana y escribió: “Atenderé el requerimiento que se me ha hecho. Con la cabeza bien alta y con la certeza de que la verdad prevalecerá”.

La FGR informó que las diez personas señaladas en la acusación estadounidense están siendo citadas a rendir entrevista en el Ministerio Público Federal “para avanzar con seriedad y exhaustividad”.

El gobierno federal ha reiterado que no extraditará a ninguno de los acusados hasta que las autoridades de Estados Unidos entreguen pruebas.

Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República.



Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 23, 2026

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