Estudiante BUAP participa en Foro Mundial de la ONU en Nueva York

Alan Kin Sorcia Rodríguez, alumno de la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la BUAP, fue el único poblano presente en el ECOSOC Youth Forum 2026 (Foro Mundial de la Juventud de las Naciones Unidas), celebrado en la sede de la ONU en Nueva York.

El estudiante participó como panelista en el foro de América Latina, donde compartió sus aprendizajes y acciones para generar un impacto positivo a través del voluntariado deportivo, social y comunitario. El evento reunió a jóvenes de todo el mundo con representantes gubernamentales, políticos y del sector privado para intercambiar y fortalecer ideas.

Alan Kin Sorcia explicó: “Dentro de las diversas acciones que tiene el sistema de Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Suiza, precisamente está el ECOSOC Youth Forum 2026. Es el evento más importante para las juventudes a nivel mundial. Fui invitado por este comité, este consejo ECOSOC. En este evento se discuten diversas políticas, soluciones y propuestas que tienen los jóvenes, pero también autoridades a nivel internacional. En mi caso, yo tuve la oportunidad de ser panelista en el Foro de América Latina, donde desde mi perspectiva y mi experiencia como joven en México y en Latinoamérica, compartí mis aprendizajes del foro, pero también las formas en que yo logro hacer un impacto positivo para la comunidad”.

Participa estudiante BUAP en foro mundial de la ONU.



Alan Kin Sorcia, alumno de la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la BUAP, fue el único poblano presente en el ECOSOC Youth Forum 2026.#OrgulloBUAP pic.twitter.com/AKQlEamFZ5 — BUAP (@BUAPoficial) May 21, 2026

El universitario destacó que fue la primera vez que acudió a este evento y señaló que “más que ser solo una jornada de tres días de conferencias, reuniones, de escuchar a otros hablar, es la plataforma perfecta para que jóvenes de todas las partes del mundo, sin importar sus contextos, profesión o formación académica, puedan acercarse directamente con miembros del sistema de Naciones Unidas, con jefes de estado, inclusive con otros líderes en otras partes del mundo y así elevar su voz”.

Añadió que los jóvenes pueden investigar e informarse para detectar los retos a los que quieren adentrarse y actuar a través de voluntariados, acciones sociales o en sus propios entornos laborales. “Que no importa qué tan jóvenes seamos, tenemos la oportunidad, la posibilidad y también la creatividad de vincularnos con otros actores, ya sea gubernamentales, de la sociedad civil, del sector privado, para poder ir más lejos”, afirmó.

Sorcia Rodríguez ha participado en el Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico 2021; en 2023 fue nombrado primer Embajador Juvenil de la Agenda 2030 del estado de Puebla por parte del Gobierno de México, el Instituto Mexicano de la Juventud y ONU México; y fue panelista juvenil en el “Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2024”, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas en Santiago de Chile.

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